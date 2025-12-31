"У Москві його ледве відкачали": Кадиров потрапив у реанімацію

Голова Чечні Рамзан Кадиров / © Associated Press

Вірного поплічника президента РФ Володимира Путіна, кремлівського ставленика у Чечні Рамзана Кадирова терміново госпіталізували у ніч проти 25 грудня. З цієї причини він пропустив традиційне передноворічне засідання Держради РФ під головуванням Путіна.

Про це повідомило видання «Нова газета. Європа» із посиланням на власні джерела в оточенні чеченського лідера.

За інформацією джерел, стан здоров’я Кадирова різко погіршився після того, як він прилетів до Москви 24 грудня. Уночі його доставили на реанімобілі до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.

Співрозмовники видання стверджують, що «у Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці з того часу не з’являвся».

Журналісти нагадали, що голова Чечні цього року вкрай рідко з’являвся у публічному просторі і практично перестав керувати регіоном у звичному для себе форматі. Більшість часу він проводить або у своїй резиденції, або в приватній клініці «Аймеді» у Грозному.

За даними джерел «Нової газети. Європа», Кадирова двічі цього року консультували німецькі лікарі. Остання така консультація відбулася у листопаді цього року у приватній клініці у Дубаї. Але й ці консультації, певне, нічим не допомогли.

«Судячи з боягузливих уривчастих розмов оточення [голови Чечні], надії на добрий результат немає», — повідомляють неназвані співрозмовники видання.

Сам Кадиров опосередковано підтвердив погіршення свого стану здоров’я, повідомивши під час прямої лінії, що офіційну відпустку цього року брав аж 4 рази. Раніше він йшов у відпустку на 2 тижні під час новорічних світ.

«У мене бувають розлади на нервовому ґрунті, постійне відчуття напруження, ніби на струмі сидиш», — сказав він, пояснивши це переживаннями через війну в Україні.

Як зазначає видання, попри критичну ситуацію зі здоров’ям очільника Чечні, адміністрація президента РФ схвалила його кандидатуру на виборах глави республіки, які відбудуться 2026 року.

«Ніяких закулісних переговорів у Москві з можливими наступниками [Кадирова] ніхто не веде», — стверджують джерела «Нової газети. Європа».

