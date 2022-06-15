У Москві з нагородної зброї застрелився генерал розвідки у відставці

У Москві з нагородної зброї застрелився генерал розвідки у відставці

Ексгенерала служби зовнішньої розвідки виявили мертвим у Москві.

90-річний генерал-майор у відставці Лев Соцков застрелився з нагородної зброї. Він залишив передсмертну записку.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

"Тіло 90-річного Лева Соцкова виявлено у квартирі на вулиці Новаторів. За попередніми даними, причиною смерті став суїцид", - йдеться у повідомленні.

Його тіло знайшла дружина. Поряд із ним був нагородний пістолет ТТ та записка.

"Пістолет – це реліквія боїв на річці Халхін-Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужби Монголії з нагоди п'ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков", - сказано в записці.

Він був одним з тих, хто коментував розсекречені архівні документи СЗР, що стосуються політичних процесів у Європі до та після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року, яка передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів поступиться Німеччині Судетською областю. Розвідник стверджував, що в Кремлі знали про підготовку нападу нацистської Німеччини на Чехословаччину. Але Сталін проігнорував попередження, бо не довіряв аналітикам.

Нагадаємо, загиблому в Україні російському генералу Кутузову знайшли заміну.

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