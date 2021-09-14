У Москві з’явилися написи іноземними мовами: узбецькою та таджицькою

У Москві з’явилися написи іноземними мовами: узбецькою та таджицькою

Іншомовні вказівники з’явилися на станціях метро, від яких відправляються автобуси до міграційного центру.

На станціях метрополітену в Москві з'явилися таблички із написами іноземними мовами - таджицькою фарсі та узбецькою.

Як повідомили російському виданню РБК у московському департаменті транспорту, ці вказівники повинні полегшити новоприбулим громадянам із Таджикистану та Узбекистану дістатися до міграційного центр столиці, розташованого у Сахарові (Підмосков'я).

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Зокрема, такі таблички розміщені на станціях "Прокшино" і "Лісопаркова", від яких вирушають потрібні трудовим мігрантам із Середньої Азії автобуси.

За даними російської поліції, станом на квітень 2021 року в Москві проживали близько 213 тисяч вихідців з Узбекистану і 157 тисяч мігрантів з Таджикистану.

Нагадаємо, раніше у російському МВС ухвалили рішення про “небажаність перебування” в країні громадянина Білорусі Ідрака Мірзалізаде і довічно заборонили йому в’їзд до РФ.

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