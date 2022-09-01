У Москві загадково помер голова ради директорів "Лукойлу": перші подробиці

Голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов випав із вікна Центральної клінічної лікарні в Москві та помер.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс" джерело, знайоме з подією.

"Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати. Від отриманих травм він помер", — зазначив співрозмовник.

Наразі на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Факт смерті Равіля Маганова виданню РБК підтвердили в лікарні, але не уточнили, що саме з ним трапилося.

Правоохоронці наразі опитують чергову зміну працівників лікарні та пацієнтів, перевірятимуться записи з камер відеоспостереження.

"Лукойл" на своєму сайті підтвердив інформацію про смерть голови ради директорів. У повідомленні йдеться, що Маганов помер "після тяжкої хвороби".

За даними ЗМІ, розглядається версія самогубства. Telegram-канал Mash доповнює, що Равіль Маганов перебував у відділенні терапії з проблемами серця, у нього діагностували депресію.

Равіль Маганов народився 25 вересня 1954 року в Татарстані, 1977 року закінчив Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості імені Губкіна. Маганов почав у 1980-х роках працювати в "Лангепаснафтогазі", ця компанія увійшла до складу компанії "Лукойл".

Маганов від 1994 року обіймав посаду віцепрезидента з нафтовидобутку.

2006 року його призначили першим виконавчим віцепрезидентом компанії.

2020 року Маганов обійняв посаду голови ради директорів ПАТ "Лукойл" - після смерті його попередника Валерія Грайфера.

Це вже щонайменше шоста смерть від початку року, пов'язана з російською нафтогазовою галуззю. Не так давно колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами.

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