У Москві загорілась багатоповерхівка: площа займання 4000 квадратних метрів (відео)

У російський столиці міста Москва почалась пожежа в одній з багатоповерхівок, через що довелось евакуювати 400 мешканців будинку.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Повідомляється, що загоряння сталось у шестиповерховому будинку на Ленінградському проспекті в районі станції метро "Аеропорт".

Пожежі надано підвищений ранг. Площа займання складає 4000 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа, рятувальники не можуть її погасити.

Крім того, ми раніше інформували, що у центрі Москви загорівся офіс комуністів, люди кличуть на допомогу.

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