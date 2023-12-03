У Москві загорівся завод, який займається випуском обладнання протипожежної безпеки: відео

За словами очевидців, вогонь дуже швидко поширюється.

Увечері 3 грудня спалахнула пожежа в будівлі Московського заводу спеціалізованих автомобілів, який є одним із провідних виробників причіпної техніки в Росії.

Російські Telegram-канали поширюють відео, на яких видно клуби диму, язики полум’я та обвалений дах в одному з приміщень підприємства.

За словами очевидців, вогонь дуже швидко поширюється.

У Москві горить завод, який займається випуском обладнання протипожежної безпеки

На місці працюють кілька пожежних розрахунків. Пожежі присвоєно третій рівень складності.

Про причини займання, яке виникло у триповерховому різнорівневому адміністративно-виробничому будинку, і постраждалих внаслідок інциденту поки не повідомляють.

Відомо, що це багатопрофільне підприємство займається розробкою та виробництвом спеціалізованих автомобілів, медичних комплексів та обладнання протипожежної безпеки.

Нагадаємо, в неділю, 26 листопада, після потужного вибуху на тракторному заводі в російському місті Челябінську спалахнула масштабна пожежа. Над територією підприємства виріс гігантський вогняний “гриб”.

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