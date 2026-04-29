У Москві заглушать весь мобільний зв'язок перед парадом 9 травня

Російська влада готується обмежити весь мобільний зв’язок у Москві перед парадом 9 травня, який традиційно прийматиме президент РФ Володимир Путін на Красній площі. Такі заходи вживалися раніше через загрозу ударів українських дронів.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання, наближений до «Ростелекому», повідомив, що обмеження зв’язку в Москві напередодні параду 9 травня стануть «жорсткішими». Джерело, близьке до одного з операторів зв’язку, підтвердило цю інформацію.

Весь мобільний зв’язок, включно з можливістю надсилати текстові повідомлення та використовувати ресурси, внесені до так взаного «білого списку», буде обмежено 5, 7 та 9 травня.

Очікується, що обмеження стосуватимуться не лише центру Москви, але й Московської кільцевої дороги, повідомляють джерела BBC.

На початку березня мобільний інтернет почав регулярно відключатися в центрі Москви, не працювали навігаційні системи, платіжні термінали та навіть платні туалети. Інтернет не працював фактично три тижні.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.

Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.

Новини партнерів