У Москві заговорили про пакти про ненапад із країнами НАТО: що відомо

Росія і НАТО / © ТСН

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Росія допускає можливість укладення двосторонніх пактів про взаємний ненапад з окремими державами — членами НАТО. Такі домовленості Москва розглядає як один із можливих елементів нової архітектури безпеки в Європі, обговорення якої відбувається в межах мирного процесу щодо України.

Про це заявив директор Департаменту зовнішньополітичного планування Міністерства закордонних справ РФ Олексій Дробінін, повідомляє агентство Reuters.

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Три варіанти нової системи безпеки

Дробінін представив свої пропозиції під час конференції з питань безпеки в Москві. Він окреслив три можливі формати міжнародних домовленостей, які, на думку російської сторони, могли б стати основою нової системи безпеки в Європі.

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Перший варіант передбачає створення колективного оборонного союзу або укладення двосторонніх угод про взаємну військову допомогу. Як приклади таких домовленостей російський дипломат навів угоди Москви з Білоруссю та Північною Кореєю.

Другий формат передбачає політичні зобов’язання не допомагати противникам іншої сторони в разі агресії. За словами Дробініна, подібна модель уже реалізована в домовленостях Росії з Іраном.

Третім варіантом дипломат назвав двосторонні угоди про взаємний ненапад.

«Наприклад, угоди такого роду можуть бути досягнуті, серед іншого, з окремими державами-членами НАТО, які потім отримають, приміром, додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Російської Федерації», — заявив Дробінін.

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Питання безпеки було ключовим на переговорах

Тема формування нової архітектури безпеки для Європи також порушувалася під час дводенних переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Головний переговорник від Росії Володимир Мединський заявив, що це питання було одним із центральних у ході зустрічей. Водночас він не розкрив подробиць обговорень.

Переговори в Абу-Дабі відновилися цього тижня вперше з лютого.

В Європі нагадали про Україну

Ідея обговорення загальноєвропейської системи безпеки викликає неоднозначну реакцію серед європейських політиків.

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Частина з них виступає проти таких дискусій до досягнення конкретних домовленостей щодо припинення війни в Україні. На їхню думку, першочерговим завданням має бути узгодження прогресу щодо України, зокрема досягнення припинення вогню.

Водночас американські офіційні особи дали зрозуміти, що Сполучені Штати відкриті до обговорення нової архітектури безпеки в Європі.

Нагадаємо, після переговорів в Абу-Дабі, які завершилися 11 листопада, керівник російської переговорної групи, помічник президента РФ Володимир Мединський заявив про необхідність створення нової системи безпеки в Європі, яка, за його словами, могла б забезпечити мир на континенті на десятиліття або навіть століття.

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