У Москві заявили про атаку дронів

У Росії вночі 7 травня заявили про атаку безпілотників на Москву. Російська влада стверджує, що сили протиповітряної оборони нібито збили щонайменше два дрони, які летіли у напрямку столиці РФ.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Російська сторона традиційно не уточнює, де саме були збиті безпілотники та чи є пошкодження внаслідок атаки.

Спершу Собянін повідомив про знищення одного БПЛА, який нібито прямував до Москви. Згодом російська влада заявила про ще один збитий дрон.

На тлі атак безпілотників у РФ останніми днями у різних регіонах Росії вводять обмеження у роботі аеропортів, а також посилюють заходи безпеки напередодні параду 9 травня.

Парад 9 травня у Москві — останні новини

Нагадаємо, російське військово-політичне керівництво посилює протиповітряну оборону навколо Москви перед парадом 9 травня, перекидаючи системи ППО з інших регіонів РФ.

Крім того, в Москві під час підготовки та проведення параду до 9 травня тривають масштабне відключення мобільного інтернету та обмеження на SMS. За повідомленнями ЗМІ, оператори зв’язку вже почали попереджати мешканців про можливі перебої в період від 5 до 9 травня.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський натякнув, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви.

