У Москві заявили про масовану атаку дронів
У Росії заявили про серію атак безпілотників на Москву. За словами мера міста, сили ППО нібито знищили щонайменше 15 дронів, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
У ніч проти сьогоднішнього дня Москва опинилася під атакою безпілотників. Російська влада заявляє про роботу систем протиповітряної оборони та знищення дронів, які нібито летіли у напрямку столиці РФ.
Мер Москви повідомив, що спочатку сили ППО знищили шість безпілотників. Згодом, за його словами, було відбито атаку ще семи дронів.
Пізніше російська сторона заявила про знищення ще шести БпЛА, а також окремо повідомила про ліквідацію ще двох безпілотників.
Таким чином, загалом йдеться щонайменше про 15 збитих дронів.
На місцях падіння уламків, як стверджують у Москві, працюють спеціалісти екстрених служб. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не оприлюднено.
Незалежного підтвердження цих заяв немає.
Пізніше мер Москви Сергій Собянін уточнив, що загалом за вечір і ніч над столицею РФ та Московською областю нібито було збито 22 безпілотники.
Нагадаємо, у ніч проти 15 березня пролунали вибухи у прикордонному з Україною російському місті Бєлгороді. Тут виникли проблеми зі світлом, водопостачанням та опаленням. Раніше в цьому регіоні було оголошено ракетну небезпеку.