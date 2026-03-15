ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1656
Час на прочитання
1 хв

У Москві заявили про наймасштабнішу атаку дронів

Росавіація запроваджувала обмеження на прийом та відправлення рейсів в московських аеропортах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака дронів на Москву

Атака дронів на Москву / © ТСН.ua

Російська столиця Москва зазнала наймасштабнішої атаки дронів від початку цього року. Місцева влада повідомляє про майже сотню безпілотників, які атакували місто упродовж минулої доби.

У місцевих пабліках повідомляють, що атаки на столицю держави-агресорки тривали від 12:30 суботи до 11:30 неділі.

За повідомленням мера Москви Сергія Собяніна, російська ППО начебто знищила 95 безпілотників на підльоті до міста.

Росавіація запровадила обмеження на прийом та відправлення рейсів в аеропортах Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Було затримано 37 рейсів: 17 — у Внуково, 13 — у Домодєдово та сім — у Шереметьєво.

Станом на 13:00 неділі, 15 березня, роботу московських аеропортів відновили.

Про наслідки атаки на Москву ні Собянін, ні Міноборони РФ не повідомили.

За даними російських Telegram-каналів, дрони були помічені у Троїцькому окрузі Москви, біля Центральної кільцевої автодороги, у підмосковних Істрах, Королеві, Дубні, Раменському та Волоколамську.

Остання атака дронів на Москву відбулася минулого тижня, 8 березня. Тоді Собянін повідомив про шість збитих безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 15 березня пролунали вибухи у прикордонному з Україною російському місті Бєлгороді. Тут виникли проблеми зі світлом, водопостачанням та опаленням. Раніше в цьому регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Дата публікації
Кількість переглядів
1656
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie