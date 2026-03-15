У Москві заявили про наймасштабнішу атаку дронів

Атака дронів на Москву

Російська столиця Москва зазнала наймасштабнішої атаки дронів від початку цього року. Місцева влада повідомляє про майже сотню безпілотників, які атакували місто упродовж минулої доби.

У місцевих пабліках повідомляють, що атаки на столицю держави-агресорки тривали від 12:30 суботи до 11:30 неділі.

За повідомленням мера Москви Сергія Собяніна, російська ППО начебто знищила 95 безпілотників на підльоті до міста.

Росавіація запровадила обмеження на прийом та відправлення рейсів в аеропортах Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Було затримано 37 рейсів: 17 — у Внуково, 13 — у Домодєдово та сім — у Шереметьєво.

Станом на 13:00 неділі, 15 березня, роботу московських аеропортів відновили.

Про наслідки атаки на Москву ні Собянін, ні Міноборони РФ не повідомили.

За даними російських Telegram-каналів, дрони були помічені у Троїцькому окрузі Москви, біля Центральної кільцевої автодороги, у підмосковних Істрах, Королеві, Дубні, Раменському та Волоколамську.

Остання атака дронів на Москву відбулася минулого тижня, 8 березня. Тоді Собянін повідомив про шість збитих безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 15 березня пролунали вибухи у прикордонному з Україною російському місті Бєлгороді. Тут виникли проблеми зі світлом, водопостачанням та опаленням. Раніше в цьому регіоні було оголошено ракетну небезпеку.