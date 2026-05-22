У Москві заявили про нову атаку дронів

У Росії вночі 22 травня заявили про атаку безпілотників на Москву. Російська сторона стверджує, що сили ППО нібито збили три дрони, які летіли у бік столиці РФ.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Спочатку російська влада заявила про знищення одного безпілотника. Згодом повідомили ще про два БпЛА, які нібито були збиті на підльоті до Москви.

«ППО Міноборони збили два БПЛА, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб», — йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає. Російські телеграм-канали традиційно повідомляють про роботу екстрених служб у районах падіння уламків.

Нагадаємо, Сили оборони України ефективно нищать російську нафтову інфраструктуру, діставшись після портів і заводів у Туапсе, Пермі та Рязані до об’єктів під Москвою. Зокрема, на нафтоперекачувальній станції «Солнечногорская» знищено чотири гігантські резервуари РВС-5000. Така рекордна ефективність ударів, що викликає масштабні пожежі, зумовлена використанням нових потужних бойових частин на дронах FP-1.

Успішні удари дронів по Московському регіону засвідчили, що Росія більше не має повністю безпечних територій, а Кремль не здатен захистити навіть власну столицю з її найпотужнішою системою ППО. За словами політолога Олександра Черненка, СБУ нав’язує ворогові невигідну модель війни, змушуючи розтягувати протиповітряну оборону та виснажувати ресурси. Крім стратегічного удару по іміджу РФ, атаки на НПЗ і підприємства ВПК руйнують військову логістику, підривають доходи російського бюджету та порушують виробництво критично важливої мікроелектроніки для ракет і дронів.

