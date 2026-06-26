У Москві жаліються на атаку дронів: заявляється про роботу ППО

Атака БпЛА на Москву

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У ніч проти 26 червня російську столицю та Московську область атакували безпілотники. У Росії заявили про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття десятків дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними, які оприлюднив мер Москви Сергій Собянін, атака на російську столицю почалася приблизно о 02:30 ночі.

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Він повідомив, що російська ППО нібито збила 10 безпілотників, які прямували на місто.

Надалі, за його дописами, кількість «знищених» дронів зростала. Деякі повідомлення не містили уточнення, що БпЛА летіли саме на Москву, що може свідчити про роботу ППО вже безпосередньо над містом.

Станом на 03:39, за словами Собяніна, російські сили ППО нібито збили вже 30 безпілотників.

Інформації про можливі наслідки атаки або руйнування наразі не оприлюднювали.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою СБУ генерал-майором Євгенієм Хмарою затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресорку, метою якої є спонукання Росії до закінчення війни.

Ми раніше інформували, що паливна криза в Росії вийшла на новий рівень, а нестача бензину та авіапалива змусила Москву скасувати обмеження на постачання пального.

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