Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Москві "замінували" всі торгові центри: пропагандисти вже знайшли в цьому "український слід"

Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві "замінували" всі торгові центри: пропагандисти вже знайшли в цьому "український слід"

Фото: Фото з соціальних мереж

У столиці держави-терористки Москві невідомі в середу, 24 серпня, повідомили про замінування усіх торгових центрів.

Російські пропагандисти без доказів та аргументів одразу ж знайшли а цьому "український слід". 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Росіяни заявляють, що 24 серпня до них надійшла інформація про замінування усіх торгових центрів у Москві. Проте російські вибухотехніки вирішили не перевіряти усі ТЦ на наявність вибухівки, а перевірити лише вибірково. 

Водночас пропагандисти уже поспішили заявити, що інформація про замінування надійшла від "анонімів з України". Звідки у них такі дані, росіяни, звісно ж, не повідомили. 

Нагадаємо, в містах Росії можуть пролунати вибухи, що призведуть до людських жертв. Їх готує ФСБ Росії, щоб "стимулювати" росіян до загальної мобілізації.

Читайте також:

Окупанти дорогущою ракетою "денацифікували" сільську дорогу на Полтавщині

Окупанти дорогущою ракетою "денацифікували" сільську дорогу на Полтавщині

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація