У Москві "замінували" всі торгові центри: пропагандисти вже знайшли в цьому "український слід"

У столиці держави-терористки Москві невідомі в середу, 24 серпня, повідомили про замінування усіх торгових центрів.

Російські пропагандисти без доказів та аргументів одразу ж знайшли а цьому "український слід".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Росіяни заявляють, що 24 серпня до них надійшла інформація про замінування усіх торгових центрів у Москві. Проте російські вибухотехніки вирішили не перевіряти усі ТЦ на наявність вибухівки, а перевірити лише вибірково.

Водночас пропагандисти уже поспішили заявити, що інформація про замінування надійшла від "анонімів з України". Звідки у них такі дані, росіяни, звісно ж, не повідомили.

Нагадаємо, в містах Росії можуть пролунати вибухи, що призведуть до людських жертв. Їх готує ФСБ Росії, щоб "стимулювати" росіян до загальної мобілізації.

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