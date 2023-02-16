У Москві затримали гея з Чечні, який приїхав із Нідерландів на похорон батька

У Москві, в аеропорту Домодєдово, затримали 28-річного Ідріса Арсамикова з Чечні, який приїхав із Нідерландів на похорон батька.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кризова група CК SOS".

У джерелі йдеться про те, що Ідріс під час затримання прикордонниками встиг лише повідомити, що вони відвели його до підвалу. Наразі зв'язку з хлопцем немає.

Фото: Ідріс Арсамиков, Telegram-канал "Кризова група CК SOS"

"Йому повідомили, що за ним відправили чеченських силовиків. До цього Ідріс був затриманий на території республіки та побитий, після чого його відпустили. За словами поліцейських, затримання пов'язане із "деякими проблемами в Чечні". Сам Ідріс пояснює, що його переслідують через гомосексуальність. У Чечні йому загрожує смертельна небезпека», - пише кризова група", - пише "Кризова група CК SOS".

Правозахисники зазначають, що вперше Ідріса затримали у Чечні, під Грозним, влітку 2018 року. Його утримували у підвалі та катували, оскільки силовикам стало відомо про його інтимний зв'язок із чоловіком. Тоді Ідрісу вдалося втекти за допомогою правозахисників та емігрувати до Нідерландів.

Нагадаємо, у 2017 році представниця МЗС Росії Марія Захарова звернулася до Рамзана Кадирова і попросила організувати журналістам поїздку до республіки, щоб з'ясувати, "чи є там геї чи ні, особисто". Так вона відповіла на запитання представника фінської преси Еркки Мікконена про утиски представників ЛГБТ+ спільноти у Чечні.

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