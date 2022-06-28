У Москві затримали опозиційного політика, який не виконав вимог поліцейських

Муніципального депутата в столиці Росії звинувачують у непокорі працівникам поліції.
У російській столиці Москві поліція затримала муніципального депутата Красносільського району міста Іллю Яшина.
Про це у своєму Telegram-каналі у ніч на 28 червня написала російська журналістка Ірина Баблоян.
За її словами, опозиційного політика затримали під час прогулянки, коли він сидів на лавочці. Затриманого доставили у поліцейський відділок “Лужники”.
Згодом Баблоян стало відомо, що опозиціонера звинувачують у непокорі представникам поліції. Йому дозволили зустрітися з адвокатом.
Раніше, 25 травня, Яшина оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею про “дискредитацію російської армії” після того, як він опублікував фотографії 1969 року з протестів проти війни у В'єтнамі, які підписав так: “Бомбити за мир - це все одно, що трахатись за невинність. 50 років минуло, а гасла все ще є актуальними”.
Нагадаємо, у Росії порушили кримінальну справу проти опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзи за поширення "хибної інформації".
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