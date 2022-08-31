У Москві затримали пропагандиста відомого державного інформагентства: що сталось 

У Росії влада наказала поліції стежити за "небом", , бо там побоюються "акту з допомогою безпілотника" у великих містах.

Через це російська поліція уже затримала 44-річного пропагандиста державного інформаційного агентства ТАСС, який запускав безпілотник у Москві.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Керівництво російської поліції наказало своїм співробітникам "стежити за небом", оскільки у них нібито є інформація про спробу "організувати акт" за допомогою безпілотника в одному із великих міст держави-агресорки.

Тепер російська поліція може масово затримувати операторів дронів. У Москві вже є перший затриманий - це 44-річний пропагандист інформагентства ТАСС, який запустив безпілотник поблизу приміщення Міноборони РФ на вулиці Пресненський Вал. Після цього його відвезли у відділ поліції.

"Крім того, співробітників, які працюють з інформаторами, попросили попередити своїх інформаторів — відтепер їм потрібно ретельніше ставитися до будь-якої інформації про можливі терористичні акти. Такі чутки велено відразу передавати кураторам до МВС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Росії починають мобілізацію жителів з великих міст. Окупанти планують ними укріпити оборону Криму.

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