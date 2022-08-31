Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Москві затримали пропагандиста відомого державного інформагентства: що сталось 

Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві затримали пропагандиста відомого державного інформагентства: що сталось 

Фото: Associated Press

У Росії влада наказала поліції стежити за "небом", , бо там побоюються "акту з допомогою безпілотника" у великих містах.

Через це російська поліція уже затримала 44-річного пропагандиста державного інформаційного агентства ТАСС, який запускав безпілотник у Москві

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Керівництво російської поліції наказало своїм співробітникам "стежити за небом", оскільки у них нібито є інформація про спробу "організувати акт" за допомогою безпілотника в одному із великих міст держави-агресорки. 

Тепер російська поліція може масово затримувати операторів дронів. У Москві вже є перший затриманий - це 44-річний пропагандист інформагентства ТАСС, який запустив безпілотник поблизу приміщення Міноборони РФ на вулиці Пресненський Вал. Після цього його відвезли у відділ поліції. 

"Крім того, співробітників, які працюють з інформаторами, попросили попередити своїх інформаторів — відтепер їм потрібно ретельніше ставитися до будь-якої інформації про можливі терористичні акти. Такі чутки велено відразу передавати кураторам до МВС", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Росії починають мобілізацію жителів з великих міст. Окупанти планують ними укріпити оборону Криму

Читайте також:

Пішов з життя Михайло Горбачов! Яку таємну зброю мав президент СРСР!

Пішов з життя Михайло Горбачов! Яку таємну зброю мав президент СРСР!

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
326
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація