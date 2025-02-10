На скаргу керуючої до ресторану приїхали поліцейські, забрали чоловіка та відвезли до відділу. Де він знаходиться зараз, невідомо.

У середу, 5 лютого, у Москві затримали уродженця Бердянська Запорізької області, який нібито висловлював "антиросійські" гасла щодо війни в Україні у ресторані "Хатико".

Як стало відомо ASTRA, на відвідувача, 29-річного Романа Жарова, поскаржилася кафе, що управляє. За її словами, він влаштував "скандал", погрожував підпалити заклад та висловлювався проти Росії.

На скаргу керуючої до "Хатико" приїхали поліцейські, забрали Жарова та відвезли до відділу. Коли його почали опитувати, чоловік нібито вдарив кулаком по обличчю одному зі співробітників, який перебував у цивільному одязі. Той дістав рану губи.

Де зараз знаходиться Жаров, невідомо. Що саме вигукував він у кафе, також не зрозуміло.

Згідно з даними ЗМІ, Жаров знаходиться в Росії як мінімум з 2016-2017 років.

Нагадаємо, що Україна активно відповідає на удари Росії, яка постійно атакує мирні міста та критичну інфраструктуру. Українські сили використовують стратегію активного реагування, що включає розвідувальні дії і багаторазові удари по конкретних об'єктах.