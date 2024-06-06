У Москві затримали відомого французького політолога: у чому його звинувачують

Громадянина Франції, який відвідав Москву, звинуватили у цілеспрямованому зборі відомостей зі сфери військової діяльності Росії. За таким звинуваченням у четвер, 6 червня, його затримали співробітники російського Слідчого комітету.

В офіційному повідомленні Слідкому РФ не названо прізвище затриманого француза.

У силовому відомстві стверджують, що затриманий мав подати документи на включення самого себе до реєстру "іноагентів", проте не зробив цього. Йому "інкримінують" неодноразові відвідини території Росії, зокрема міста Москви, де він проводив зустрічі з громадянами Російської Федерації.

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РЕН ТВ із посиланням на власні джерела стверджує, що російські силовики затримали 48-річного Лорана Вінатьє - співробітника Центру гуманітарного діалогу, що базується у Женеві. Цей французький політолог спеціалізується на Росії, Чечні, Кавказі та Центральній Азії.

Проти француза порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 330.1 КК РФ (ухилення від виконання обов'язків, передбачених законодавством Російської Федерації про іноземних агентів). Цей злочин менш серйозний, ніж звинувачення у шпигунстві.

Інші подробиці поки що невідомі. Посольство Франції у Росії затримання не коментувало.

Нагадаємо, у Росії заметушилися після того, як з'явилася інформація про ймовірну появу французьких інструкторі в Україні. У Кремлі навіть вибухнули погрозами.

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