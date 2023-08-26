У Москві затримують рейси на виліт та на приліт: столицю РФ атакував безпілотник

У всіх московських аеропортах оголошено план «Ковер».

Про це інформують рос"ЗМІ".

Затримано рейси на виліт та на приліт.

Нібито лунає повітряна тривога через атаку невстановлених безпілотників.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у передмісті Москви. Інформація уточнюється.

"Сьогодні вночі "силами ППО" на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотника. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події" - заявив мер Москви Сергій Соборянин.

Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Нагадаємо, росіяни 23 серпня заявили про чергову атаку кількома безпілотниками по Москві та області. Було влучання по недобудованому хмарочосу у "Москва-Сіті" та пошкоджено будівлі у Підмосков’ї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Москву-сіті" атакували дрони! Влучання просто в ціль"

Вже в ніч проти 24 серпня в Міноборони РФ заявила про нову спробу атаки БПЛА по Москві. У відомстві стверджують про збиття дронів у Брянській та Калузькій областях.

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