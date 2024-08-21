У Москві заявили про одну з наймасованіших атак на місто (відео)

Очевидці зняли на відео польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО у Підмосков'ї.

У Москві заявили про одну з наймасштабніших атак на місто за весь час. Стверджується, що в ніч проти 21 серпня у Підмосков’ї було збито нібито 10 безпілотників.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО цієї ночі збито вже 10 БПЛА, що летіли на Москву, це одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю дронами за весь час", – заявив Собянін.

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Спершу мер Москви повідомляв, що у міському окузі Подольськ сили ППО відбили атаку одного безпілотника, який летів на столицю. За попередніми даними, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих не було.

Згодом Собянін заявив про начебто збиття ще двох дронів у Подольську. За його словами, в цьому разі також минулося без руйнувань та постраждалих.

Пізніше стало відомо про ще один безпілотник, який летів на Москву. Його начебто теж знищили сили ППО.

Очевидці зняли на відео польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО. Відповідні ролики опублікували в Мережі.

Крім цього, повідомляється про збиття двох дронів над сусідньою Тульською областю.

У Москві заявили про масштабну дронову атаку на місто

Нагадаємо, росіяни також заявили про нічну ракетну атаку на Ростовську область. Там лунали вибухи і спалахнула пожежа в в Новошахтинську.

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