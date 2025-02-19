У Москві згорів інститут із системи російського ВПК: на місці пожежі - вибухи (відео)

Установа займалася розробкою обчислювальної техніки, яка використовується для національної безпеки.
У середу, 19 лютого, в Москві виникла пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки ім. Лєбєдєва на Варшавському шосе.
Відео пожежі, якій присвоєно підвищений рівень складності, публікують місцеві пабліки.
Вогонь охопив площу 1500 квадратів, покрівля і стіни будівлі обвалилася, у полум’ї вибухають газові балони. Приміщення інституту фактично повністю зруйноване.
Повідомляється, що 30 співробітників наукової установи самотужки врятувалися від вогню, про постраждалих поки невідомо.
З відкритих джерел відомо, що інститут займається розробкою обчислювальної техніки, яка використовується для національної безпеки, зокрема програмного забезпечення для волоконно-оптичних систем зв’язку та навігаційних приладів. Ймовірно, інститут входить до системи російського військово-промислового комплексу.
Причину пожежі не називають.
Нагадаємо, раніше у Москві спалахнула масштабна пожежа на території колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова.
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