У Москві згорів інститут із системи російського ВПК: на місці пожежі - вибухи (відео)

Установа займалася розробкою обчислювальної техніки, яка використовується для національної безпеки.

У середу, 19 лютого, в Москві виникла пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки ім. Лєбєдєва на Варшавському шосе.

Відео пожежі, якій присвоєно підвищений рівень складності, публікують місцеві пабліки.

Вогонь охопив площу 1500 квадратів, покрівля і стіни будівлі обвалилася, у полум’ї вибухають газові балони. Приміщення інституту фактично повністю зруйноване.

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Повідомляється, що 30 співробітників наукової установи самотужки врятувалися від вогню, про постраждалих поки невідомо.

З відкритих джерел відомо, що інститут займається розробкою обчислювальної техніки, яка використовується для національної безпеки, зокрема програмного забезпечення для волоконно-оптичних систем зв’язку та навігаційних приладів. Ймовірно, інститут входить до системи російського військово-промислового комплексу.

У Москві горить науковий інститут із системи російського ВПК

Причину пожежі не називають.

Нагадаємо, раніше у Москві спалахнула масштабна пожежа на території колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова.

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