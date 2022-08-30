У Москві жінка вигадала історію про зґвалтування, щоб сказати поліції "Слава Україні"

У столиці держави-агресорки жінка вигадала історію про зґвалтування, щоб викликати поліцію.

Коли російська поліція прибула на місце інциденту, то там нікого не було, а коли вони перетелефонували, то почули слова "Слава Україні".

Про це повідомляє телеграм-канал "Обережно, Москва".

Відомо, що до одного з відділів поліції зателефонувала невідома та пояснила, що на неї біля сміттєвих урн напав двірник і зґвалтував її. Коли поліція прибула на місце події, то нікого там не застала.

Тоді поліцейські вирішили перетелефонувати заявниці, а у відповідь почули "Слава Україні" та пропозицію замовити піцу.

Росіяни уже розшукують невідому.

Нагадаємо, в Росії біля кордону з Україною через обстріли звільняються вчителі.

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