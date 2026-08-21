У Москві знайшли мертвим ексгенерала ФСБ, який працював на Міноборони

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У Москві знайшли мертвим 83-річного генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва. За попередньою версією російських медіа, колишній силовик-високопосадовець наклав на себе руки у власній квартирі.

Про це пишуть російські телеграм-канали і засоби масової пропаганди.

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Лаптєв очолював компанію, яка постачала програмне забезпечення та обладнання для російських силових структур, зокрема Міністерства оборони РФ. Тіло генерал-майора знайшли 20 серпня у його квартирі на Верхній Красносільській вулиці.

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«Він покінчив життя самогубством», — стверджують пропагандисти з «Московського комсомольця», які першими повідомили про смерть колишнього високого силовика.

За даними видання, Лаптєв брав участь у війні СРСР проти Афганістану. Пізніше він тривалий час працював у ФСБ, де «займався питаннями інформаційної безпеки».

Також Лаптєв працював у податковій поліції, а згодом став заступником міністра з податків і зборів.

Від 1998 року він очолював раду директорів компанії «Інформтехніка і Зв’язок», яка пізніше стала частиною групи компаній «Інформтехніка».

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«Московський комсомолець» не повідомив подробиць про діяльність компанії Лаптєва. Водночас опозиційне російське видання SOTA» зазначило, що компанія виробляє комп’ютерне програмне забезпечення та обладнання. Серед її найбільших контрагентів у відкритих базах даних зазначені Міноборони, МВС, телефонна станція Санкт-Петербурга тощо.

До слова, у липні у Москві знайшли мертвим 57-річного Олексія Коршенка — колишнього заступника гендиректора компанії «Авиа Групп», яка управляє VIP-терміналами у «Шереметьєво», «Пулково» та вертолітним майданчиком на Валаамі. Офіційною версією називають самогубство, проте знайомі загиблого сумніваються у цьому.

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