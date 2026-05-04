- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 651
- Час на прочитання
- 1 хв
У Москві знайшли мертвим екскомандувача військ хімзахисту — ЗМІ (фото)
У центрі Москви в квартирі виявили тіло генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова, який раніше командував військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.
У центрі Москви в квартирі виявили тіло генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова. За попередніми даними, йдеться про самогубство.
Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали з посиланням на правоохоронні органи.
Поруч із тілом, як зазначається, було знайдено пістолет. Петрову було 87 років.
Що відомо про генерал-полковника Петрова
Станіслав Петров вважається одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР. Службу в цих підрозділах він розпочав ще 1959 року.
Також брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Після розпаду СРСР Петров очолив війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії.
Нагадаємо, в тимчасово захоплених районах Херсонщини почастішали самогубства серед окупантів. Так, серед російських військовослужбовців з угруповання «Днепр» останнім часом зафіксовано низку самогубств.
Раніше в Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми «Російських залізниць». Тіло 52-річного директора дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павла Пчельникова знайшли на балконі в його московській квартирі.