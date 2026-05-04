Світ
У Москві знайшли мертвим екскомандувача військ хімзахисту — ЗМІ (фото)

У центрі Москви в квартирі виявили тіло генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова, який раніше командував військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

Віра Хмельницька
Генерал-полковника Петрова знайшли мертвим у квартирі в Москві, поруч лежав пістолет / Фото ілюстративне / © Freepik

У центрі Москви в квартирі виявили тіло генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова. За попередніми даними, йдеться про самогубство.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали з посиланням на правоохоронні органи.

Поруч із тілом, як зазначається, було знайдено пістолет. Петрову було 87 років.

Станіслава Петрова, колишнього керівника військ хімзахисту, знайшли мертвим у Москві / Фото astra

Що відомо про генерал-полковника Петрова

Станіслав Петров вважається одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР. Службу в цих підрозділах він розпочав ще 1959 року.

Також брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Після розпаду СРСР Петров очолив війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії.

Нагадаємо, в тимчасово захоплених районах Херсонщини почастішали самогубства серед окупантів. Так, серед російських військовослужбовців з угруповання «Днепр» останнім часом зафіксовано низку самогубств.

Раніше в Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми «Російських залізниць». Тіло 52-річного директора дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павла Пчельникова знайшли на балконі в його московській квартирі.

