Генерал-полковника Петрова знайшли мертвим у квартирі в Москві, поруч лежав пістолет

У центрі Москви в квартирі виявили тіло генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова. За попередніми даними, йдеться про самогубство.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали з посиланням на правоохоронні органи.

Поруч із тілом, як зазначається, було знайдено пістолет. Петрову було 87 років.

Що відомо про генерал-полковника Петрова

Станіслав Петров вважається одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР. Службу в цих підрозділах він розпочав ще 1959 року.

Також брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Після розпаду СРСР Петров очолив війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії.

