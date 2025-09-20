Загадкові смерті російських топ-менеджерів: у Москві виявили мертвим директора дочірньої компанії "Росатому"

Олександр Тюнін / © УНН

У Москві знайдено мертвим генерального директора компанії «НПК „Химпроминжиниринг“ Олександра Тюніна.

Попередньо розглядається версія самогубства, повідомляють російські ЗМІ.

Тіло Тюніна виявили біля його автомобіля неподалік лісу. Поруч лежало мисливське рушниця та записка, у якій керівник згадував про депресію. За інформацією Baza, інцидент стався у селищі Кокошкіно на заході Москви.

Стало відомо, що у передсмертній записці Тюніна йшлося про те, що він більше не міг боротися з депресією, яка тривала вже п’ятий рік і ставала дедалі важчою. Йому було 50 років.

«Химпроминжиниринг» — науково-виробнича компанія у складі «Росатому», що спеціалізується на розробці та випуску вуглецевих композитів для авіації, енергетики та промисловості. Тюнін очолив компанію у квітні 2016 року. Пізніше вона увійшла до дивізіону «Перспективні матеріали і технології» під брендом Umatex, який у лютому 2023 року потрапив під санкції США.

Нагадаємо, Тюнін став вже двадцятим топ-менеджером, який загинув за загадкових обставин з початку війни в Україні. На початку вересня під Калінінградом знайшли мертвим гендиректора компанії «К-Поташ Сервіс» Олексія Синицина: його обезголовлене тіло виявили під мостом із закріпленим буксирувальним тросом.

У серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова, голови ради директорів «Уралкалію», та Михайла Кеніна, засновника й основного акціонера будівельної групи «Самолёт». Причини їхньої смерті залишаються невідомими.

Пік загадкових смертей припав на 2022 рік. Тоді були знайдені тіла керівника транспортної служби «Газпром інвест» Леоніда Шульмана, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва та екс-топменеджера «Новатеку» Сергія Протосені. Крім того, Равіль Маганов, голова ради директорів «Лукойлу», загинув, випавши з вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента. Його наступник, Володимир Некрасов, помер через рік від «гострої серцевої недостатності».

У 2023 році мертвими знайшли В’ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального топливного союзу, та Ігоря Шкурко, заступника голови «Якутськенерго». У 2024 році у своєму кабінеті повісився віцепрезидент «Лукойлу» Віталій Робертус, а у 2025 році випав із балкона віцепрезидент «Транснефти» Андрій Бадалов.