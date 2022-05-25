У Москві знову велика пожежа: горить територія давнього храму (відео)

У Москві знову велика пожежа: горить територія давнього храму (відео)

У столиці Росії вогонь охопив будівлю на території храму Петра та Павла, зведеного у 17 столітті.

Увечері у вівторок, 24 травня, у російській столиці Москві в районі Лефортово спалахнула хрестильня при храмі Петра і Павла - давній церкві, яку було збудовано на початку 17 століття.

Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи відео з місця події.

За інформацією від місцевих екстрених служб, вогонь охопив будівлю площею 150 квадратних метрів, але споруду храму не зачепив. Пожежникам вдалося локалізувати загорання.

Відомо, що парафіяльний храм у Лефортовському районі Москви був освячений у 1613 році на честь Миколи Чудотворця.

Про причину пожежі наразі нічого невідомо, інформації про жертв вогню також немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Москві біля будівлі мерії сталася масштабна пожежа. У будівлі на Тверській площі спалахнув дерев'яний павільйон, де продають сувеніри та російські продукти.

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