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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для російської армії: деталі, фото

Невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz ML350 що належить Володимиру Петрову, керівнику ООО «Петровінжиніринг».

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ

У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У Москві у ніч проти 21 липня невідомі спалили автомобіль керівника підприємства, який займається виготовленням безпілотників для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у розвідці.

«У ніч проти 21 липня, в Москві, за адресою вул. Верескова 1, невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz ML350 що належить Петрову Володимиру Анатолійовичу, керівнику ООО „Петровінжиніринг“, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця фірма займається виробництвом дронів, електродвигунів, електрогенераторів і трансформаторів для забезпечення потреб армії РФ.

У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, безпілотники у ніч проти 22 липня атакували завод АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», що в Самарській області Росії.

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