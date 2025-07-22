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У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для російської армії: деталі, фото
Невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz ML350 що належить Володимиру Петрову, керівнику ООО «Петровінжиніринг».
У Москві у ніч проти 21 липня невідомі спалили автомобіль керівника підприємства, який займається виготовленням безпілотників для російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у розвідці.
«У ніч проти 21 липня, в Москві, за адресою вул. Верескова 1, невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz ML350 що належить Петрову Володимиру Анатолійовичу, керівнику ООО „Петровінжиніринг“, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця фірма займається виробництвом дронів, електродвигунів, електрогенераторів і трансформаторів для забезпечення потреб армії РФ.
Нагадаємо, безпілотники у ніч проти 22 липня атакували завод АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», що в Самарській області Росії.