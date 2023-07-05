У Москві звільнили "головного рупора" кремлівської пропаганди

А на його місце вже знайшли відомого путініста.
Кремль позбувся очільника так званого інформаційного агентства Росії "ТАРС", визнавши провал своєї пропагандистської машини.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Сьогодні з посади ключового рупора кремлівської пропаганди - ТАРС, було звільнено директора Сергія Михайлова", - зазначено в повідомленні.
Відомо, що Михайлов очолював ТАРС майже 11 років, і супроводжував інформаційно агресію РФ ще з часів вторгнення до Криму.
"Ця зміна доводить, що в Кремлі визнали провал інформаційно-пропагандистської роботи. Очевидно, що російські очільники також невдоволені висвітленням бунту Пригожина", - додає джерело.
Тим часом вже відоме ім'я нового директор агенції. Це Андрій Кондрашов, який є відданим путіністом.
"Він був співведучим прямої лінії Путіна, а також співавтором пропагандистського фільму про анексію Криму. Вибір Кондрашова свідчить, що для кадрового зростання в рф відданість путіну важливіша за професіоналізм", - зазначає СтратКом ЗСУ.
Після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагенр" Пригожина російські генерали також зникають з поля зору. Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ, генерал Сергій Суровкін та заступник командувача військ РФ в Україні не показувалися на публіці після так званого бунту "вагнерівців" 23-24 червня.
Читайте також:
- Повітряна тривога в Україні: зафіксований виліт бомбардувальника
- За добу ліквідували майже 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії Росії
- ЗСУ вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута - ISW