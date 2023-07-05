У Москві звільнили "головного рупора" кремлівської пропаганди

А на його місце вже знайшли відомого путініста.

Кремль позбувся очільника так званого інформаційного агентства Росії "ТАРС", визнавши провал своєї пропагандистської машини.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Сьогодні з посади ключового рупора кремлівської пропаганди - ТАРС, було звільнено директора Сергія Михайлова", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що Михайлов очолював ТАРС майже 11 років, і супроводжував інформаційно агресію РФ ще з часів вторгнення до Криму.

"Ця зміна доводить, що в Кремлі визнали провал інформаційно-пропагандистської роботи. Очевидно, що російські очільники також невдоволені висвітленням бунту Пригожина", - додає джерело.

Тим часом вже відоме ім'я нового директор агенції. Це Андрій Кондрашов, який є відданим путіністом.

"Він був співведучим прямої лінії Путіна, а також співавтором пропагандистського фільму про анексію Криму. Вибір Кондрашова свідчить, що для кадрового зростання в рф відданість путіну важливіша за професіоналізм", - зазначає СтратКом ЗСУ.

Після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагенр" Пригожина російські генерали також зникають з поля зору. Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ, генерал Сергій Суровкін та заступник командувача військ РФ в Україні не показувалися на публіці після так званого бунту "вагнерівців" 23-24 червня.

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