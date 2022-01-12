У Туреччині на тлі нового максимуму COVID-хворих попереджають про небезпеку "Омікрона"

У Туреччині на тлі нового максимуму COVID-хворих попереджають про небезпеку "Омікрона"

У Туреччині проти COVID-19 повністю вакцинувалися вже 83,74% повнолітнього населення.

У Туреччині у вівторок, 11 січня, позитивні результати тестів на COVID-19 отримали ще 74 266 людей, що є найвищим добовим приростом хворих в країні від початку пандемії.

Про це із посиланням на дані турецького Міністерства охорони здоров'я повідомляє Anadolu Agency.

Зазначається, що від ускладнень коронавірусної інфекції померли ще 137 турецьких громадян, тоді як добова кількість вилікуваних пацієнтів сягнула 39 226 осіб.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа зауважив, що значне збільшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 "не відбивається на кількості смертей".

"Однак, оскільки випадки, пов'язані з "Омікроном", набирають обертів, "Омікрон" буде джерелом небезпеки для осіб, які входять до групи ризику, і може призвести до смерті у людей похилого віку і хронічних хворих", - підкреслив очільник турецького МОЗ.

У Туреччині 83,74% населення від 18 років вже отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу, тоді як частка тих, хто має перше щеплення, сягає 92,08%. Загалом громадянам країни ввели вже 137 428 160 доз.

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