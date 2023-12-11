У мозку та легенях чоловіка виявили 700 стьожкових червів після вживання однієї страви: що він їв

Він страждав на судоми і головний біль, але чекав місяць, перш ніж звернутися за медичною допомогою.

Чоловік з Китаю скаржився на головні болі та судоми, але чекав понад місяць, перш ніж звернутися до лікаря. Як виявилося, у нього було понад 700 стьожкових червів по всьому тілу, зокрема в мозку.

Про це пише Mirror.

43-річний Чжу Чжун-фа з Ханчжоу був спантеличений після того, як симптоми тривали більш ніж місяць. Він вирішив звернутися по допомогу до лікарів Першої дочірньої лікарні медичного коледжу Чжецзянського університету.

Доктор Ван Цзянь-жун із відділення інфекційних захворювань провів медичний огляд Чжу та поставив йому діагноз теніоз. Він також виявив понад 700 стьожкових червів у тілі пацієнта.

У тілі чоловіка виявили 700 стьожкових червів / Фото: mirror.co.uk

Стьожковими червами, які відомі в медицині як taenia solium, зазвичай можна заразитися під час вживання сирих яєць, недоготованої або зараженої свинини.

Чжу пригадав, що близько місяця тому їв тушковане м'ясо і, можливо, не приготував його ретельно. Інфекція вже "завдала шкоди" органам пацієнта. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коли яйця стьожкового черва потрапляють до центральної нервової системи, вони можуть спричинити у пацієнта неврологічні симптоми, зокрема епілептичні напади.

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Теніоз можна лікувати проносними та лікарськими засобами, але дозування та тривалість лікування можуть змінюватись в залежності від тяжкості інфекції.

Доктор Ван пояснив: "У нашому повсякденному житті ми схильні вживати багато м'ясних страв, таких як смажена баранина та смажена свинина. Якщо вони недоварені, яйця стьожкових червів залишаться живими при ковтанні. А якщо ви з'їли сире м'ясо, є ймовірність, що стьожкові черви можуть подорожувати організмом і спричиняти різні захворювання".

У тілі чоловіка виявили 700 стьожкових червів / Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, онкохворий наречений, який був на межі смерті, одружився в лікарні. Він заявив, що весілля його врятувало і тепер перебуває у стадії ремісії.

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