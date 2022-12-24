У Мурманську спалахнула пожежа на базі постачання "Фактор" (фото, відео)

У російському Мурманську 24 грудня спалахнула пожежа на базі постачання "Фактор", охоплена вогнем площа становить 500 кв. м.

Про це повідомили в російському МНС.

Згідно з опублікованими даними, рятувальники отримали повідомлення про займання о 21:21 (за місцевим часом). Надзвичайники евакуювали з місця пожежі п'ять газових балонів.

За попереднім и даними, площа пожежі становить 500 кв. м.

Зауважимо, що основний напрямок діяльності підприємства "Фактор" – постачання спецодягу та засобів індивідуальної захисту.

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Нагадаємо, що в Мурманську 22 грудня сталася пожежа на єдиному російському крейсері-авіаносці "Адмірал Кузнєцов". Зауважимо, це дуже багатостраждальний крейсер, адже перебував 13 років у ремонтах, яких загалом було сім.

Додамо, що в ніч проти 23 грудня в Москві горіла одна з військових частин. Займання сталося на території гаражних боксів.

Того ж дня у Москві зайнялася пожежа на складі із 400 пропановими та ацетиленовими газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.

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