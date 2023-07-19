У МВС Естонії пояснили, чому не можуть припинити видавання віз росіянам

У Талліні заявили, що права певних осіб багато в чому випливають або з Конституції Естонії, або із законодавства ЄС.

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії заявили, що наразі неможливо та недоцільно повністю припинити відчуження віз російським громадянам.

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Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Він зазначив, що "згідно зі статтею 9 Конституції, в цьому контексті слід однаково ставитися як до громадян Естонії, так і до громадян іноземних держав, які перебувають в Естонії".

Ляенеметс заявив, що права певних осіб багато в чому випливають або з Конституції Естонії, або із законодавства ЄС.

"Тому в цій ситуації не видається можливим і, ймовірно, і доцільним повністю припинити видачу віз російським громадянам", – зазначив сказав він.

Разом з тим міністр заявив, що у 2023 році у перетині кордону було відмовлено тисячам російських громадян. Він заявив, що для більшого ефекту потрібно застосувати обмеження для росіян у всьому Євросоюзі.

"Наскільки нам відомо, Естонії не вдалося домогтися домовленості з ЄС про запровадження єдиних великих обмежень. Безумовно, ми продовжимо працювати над тим, щоб обмеження були ефективними та максимально однаковими в усьому ЄС", – зазначає Ляенеметс.

Він додав, що наразі вʼїзд до Естонії для громадян РФ вже сильно обмежений, оскільки росіяни не можуть приїжджати до країни із туристичною або бізнес-метою, згідно з введеними санкціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва призупиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-яких інші візи та посилює охорону кордону з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала розглянути питання запровадження тримісячних віз для росіян у відповідь на указ Путіна.

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