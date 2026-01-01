Президент Фінляндії Александер Стубб / © Associated Press

Реклама

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що мир у Європі став ближчим, ніж будь-коли від 2022 року. Але при цьому він припустив, що деякі пункти потенційної мирної угоди між Україною та Росією будуть несправдливими.

Про це фінський лідер сказав у своєму новорічному зверненні, передає видання Yle.

Александер Стубб наголосив на тому, що зараз мир у Європі ближчий, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни. Однак оптимізм цієї заяви він применшив наступним твердженням: «Ми не можемо бути впевнені, чи готова Росія до миру».

Реклама

У своєму зверненні президент Фінляндії зазначив, що російське вторгнення в Україну є незаконним, а можливість справедливого результату, здається, зникає.

«Мир найчастіше — це компроміс. Ми маємо бути готові до того, що не всі пункти мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому уявленню про справедливість», — сказав він.

Стубб також торкнувся теми майбутніх відносин Фінляндії та Європи з Росією, які, за його словами, повинні бути «функціонуючими та мирними». При цьому він додав, що тут також «зрештою все залежить від дій Росії».

Нагадаємо, у новорічному зверненні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України безпосередньо загрожує європейській безпеці, зокрема Німеччині, і є частиною ширшого плану Москви проти всього континенту.