У Мюнхені автівка влетіла у натовп людей: багато постраждалих

У Мюнхені автівка врізалася у натовп людей. За останніми даними, 15 осіб постраждали.

Про це повідомив таблоїд Bild.

У поліції підтвердили факт інциденту та заявили, що внаслідок інциденту є постраждалі.

За даними Bild, 15 людей постраждали. Один із очевидців розповів, що автомобіль навмисно в'їхав у людей. Підтвердження цієї інформації немає.

За попередніми даними, люди, в яких врізалося автівка, були учасниками мітингу профспілкової організації Verdi.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Чжухаї позашляховик вʼїхав у натовп на території відкритого спортивного центру, де тренувалися люди середнього, літнього віку та діти. Інцидент забрав життя 35 людей, ще понад 40 були поранені. За рішенням суду чоловіку було оголошено смертну кару.

Як з’ясувалось, причиною, яка спонукала китайця здійснити масштабну аварію, стало невдоволення через угоду про розлучення з дружиною.

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