У Мюнхені невідомі вандали сплюндрували могилу Степана Бандери (фото)

Кам’яний надгробок на могилі лідера Організації українських націоналістів (ОУН-б) Степана Бандери у німецькому Мюнхені спаплюжили невідомі вандали.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив білоруський активіст Алесь Чайчиц.

"Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив вперше побувати, а там поліція і це видовище", - написав він.

На опублікованому фото видно, що вандали розписали кам’яний хрест фіолетовим балончиком, намалювавши зокрема серп і молот.

Він припустив, що могилу могли спаплюжити місцеві ліві радикали.

Нагадаємо, що на окупованій частині Харківщини 18-річний "активіст" розбив герб України, йому оголосили підозру.

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