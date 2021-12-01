У Мюнхені пролунав вибух на мості біля залізничного вокзалу: що сталося

У Мюнхені пролунав вибух на мості біля залізничного вокзалу: що сталося

Через НП тимчасово припинено рух поїздів.

У середу, 1 грудня, у німецькому місті Мюнхені стався вибух під час ремонтно-будівельних робіт на мості Доннерсберг, що розташований неподалік центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомила у Twitter поліція Мюнхена.

Причиною вибуху стала авіаційна бомба, на яку наштовхнулися під час буріння. Вона перебувала в землі від часів Другої світової війни.

Внаслідок інциденту постраждало четверо осіб, стан одного з них важкий.

Через вибух тимчасово припинено рух залізничного транспорту на коліях біля центрального вокзалу.

Місце вибуху обгородили, його обстежують сапери, на місці працюють рятувальники та поліцейські. Постраждалим надають медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше ураганний вітер, який від ранку понеділка, 29 листопада, вирував у Стамбулі (Туреччина), став причиною кораблетрощі у провінції Ізмір.

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