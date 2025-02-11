У Мюнхені судять росіянина, який убив ножем двох українських військових

У Мюнхені розпочався судовий процес щодо росіянина, який ударами ножа убив двох українських військовослужбовців, які проходили реабілітацію у Німеччині. Подвійне вбивство було скоєно у квітні 2024 року.

Про це повідомило у вівторок, 11 лютого, “Радіо Свобода”.

Оскільки у справі міг бути політичний мотив, розслідуванням убивства займалася генеральна прокуратура Баварії у Мюнхені. Слідчі встановили, що обвинувачений був схильний до "перебільшеного російського націоналізму", захищав російське вторгнення в Україну, а також виявляв "підвищену ворожість" стосовно українських солдатів.

58-річний Юрій, якого обвинувачують у вбивстві, заявив через свого адвоката, що "нічого не має проти українців", але визнав, що сварка з українськими військовими виникла через різні думки про "цей конфлікт", тобто війну в Україні.

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За його словами, він познайомився з 23-річним та 36-річним українськими солдатами в місті Мурнау, де військові були на реабілітації після поранення. Вони зустрілися на лавці неподалік торговельного центру і розпивали спиртні напої.

Після сварки з військовими росіянин приніс з дому ніж і спочатку напав на старшого солдата, перерізавши йому сонну артерію. Потім від завдав сім ножових поранень 23-річному українцю.

Повідомляється, що росіянин опинився в Німеччині як військовослужбовець радянської групи військ у соціалістичній НДР (Східна Німеччина). Від 1991 року він жив у Баварії, де неодноразово потрапляв у поле зору поліції через пияцтво, крадіжки та інші дрібні правопорушення — загалом 17 випадків.

На початку судового процесу адвокат обвинуваченого від імені свого підзахисного визнав провину, але причиною його злочину назвав вплив алкоголю.

Вирок у справі очікується наприкінці лютого. Росіянину загрожує тривале ув'язнення.

Нагадаємо, в Україні заарештували колишнього військовослужбовця Бундесверу за підозрою у зґвалтуванні кількох жінок. Серед жертв може бути неповнолітня.

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