У МЗС Чехії нагадали Росії її агресивну та криваву війну проти України.

Міністерство закордонних справ Росії поскаржилося на "сповзання Праги до русофобського курсу". У МЗС Чехії закликали "забратися із України".

Про це повідомляють дипломатичні відомства двох країн.

"Чехія має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, займаючись натомість деструктивними зовнішньополітичними діями. В останні роки відзначається подальше сповзання Праги до русофобського курсу", - йдеться в повідомленні.

Відповідь чехів була гострою та лаконічною.

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбимо лікарні та не окупуємо сусідів. Геть з України", - заявили у МЗС Чехії.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що створена литовсько-польсько-українська бригада нібито готується окупувати західну частину України. У Литві прокоментували цю нісенітниці.

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