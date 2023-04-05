У МЗС Британії назвали час, коли можуть розглянути заявку України на вступ до НАТО

Очільник британського МЗС вважає, що місце України в європейській архітектурі безпеки має вирішуватись уже під час її повоєнної відбудови.

Заявку України на вступ до НАТО можуть розглянути уже після закінчення війни, яку розв’язала проти нашої країни Російська Федерація.

Про це заявив в інтерв’ю Politico міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

За його словами, зараз не час вести предметну розмову про вступ України до Північноатлантичного Альянсу, хоча зобов'язання НАТО прийняти до свого складу Україну, ухвалене під час Бухарестського саміту 2008 року, залишається чинним.

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“Існують давні зобов'язання надати Україні шлях до членства в НАТО. Але пріоритетом, звичайно, на сьогодні є їхня самооборона тут і зараз", – зазначив британський міністр.

Джеймс Клеверлі підтвердив прагнення Великої Британії підтримати Україну “на шляху до членства в НАТО”, але наголосив на важливості послідовності дій. Мовляв, зараз необхіднішим є допомогти Україні “захистити себе”.

Очільник британського МЗС вважає, що місце України в європейській архітектурі безпеки має вирішуватись уже під час її повоєнної відбудови, коли розпочнеться розмова про надійний спосіб “гарантувати, що жорстокість, якої вони зазнають, не повториться в майбутньому”.

Нагадаємо, Фінляндія 4 квітня офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Відтепер у НАТО 31 країна.

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