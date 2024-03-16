У МЗС Фінляндії заявили, що не відкидають можливість розміщення західних військ в Україні

У МЗС заявили, що не відомо, якою буде ситуація у майбутньому, тому нічого не виключають.

Країнам Заходу, зокрема Сполученим Штатам, не треба у довгостроковій перспективі відкидати можливість розміщення своїх військ в Україні.

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Про це заявила голова Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, інформує Politico.

"Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати", - заявила Валтонен.

Видання зазначає, що Валтонен мала на увазі довгострокову гіпотетичну перспективу. Не можна виключати того, що країни Європи, які можуть зіткнутись з загрозою з боку РФ, захочуть розглянути такий варіант.

Вона додала, що наразі всім прихильникам Україні потрібно зосередитись на тому, щоб надавати допомогу українцям.

"Багато європейських країн могли б зробити набагато більше", - підкреслила Валтонен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий президент Фінляндії оцінив ймовірність нападу РФ на його країну.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін висловився про вступ Фінляндії до НАТО і пригрозив "системами ураження" на кордоні.

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