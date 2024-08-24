У МЗС Індій прокоментували можливість запрошення РФ на наступний мирний саміт

Також у МЗС заявили, що невідомо, чи приїдуть росіяни, якщо їх запросять.

Україна повинна самостійно вирішувати питання про те, чи мають бути представники РФ на другому Саміті миру.

Про це заявив голова МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар.

"Це їхня (України, - ред.) ініціатива, в якій ми беремо участь. Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде на захід? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати. Це питання, яке, ймовірно, вирішує уряд України", - сказав він.

Дипломат утримався від коментування мирного плану, який представив Китай. Водночас він зазначив, що це питання для "зацікавлених сторін".

"Щодо того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що тут не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду", - зазначив Джайшанкар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Моді відверто розповів, що сказав Путіну через війну Росії проти України.

Крім того, ми також інформували, що Україна та Індія підписали чотири важливі документи.

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