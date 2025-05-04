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У МЗС Китаю сказали, чи прибуде Сі Цзіньпін до Москви 9 травня
Сі Цзіньпін перебуватиме у Москві з 7 по 10 травня.
Китайський очільник Сі Цзіньпін прибуде до Москви на запрошення Путіна. Зокрема, він відвідає парад 9 травня.
Про це повідомляє МЗС Китаю.
“На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна голова КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях, присвячених 80-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні у Москві”, — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що запрошення диктатора відвідати парад у Москві прийняли такі політики: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич.
Раніше йшлося про те, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок до Москву на парад 9 травня.