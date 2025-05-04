У МЗС Китаю сказали, чи прибуде Сі Цзіньпін до Москви 9 травня

Сі Цзіньпін та Путін / © Associated Press

Реклама

Китайський очільник Сі Цзіньпін прибуде до Москви на запрошення Путіна. Зокрема, він відвідає парад 9 травня.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

“На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна голова КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях, присвячених 80-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні у Москві”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також відомо, що запрошення диктатора відвідати парад у Москві прийняли такі політики: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич.

Раніше йшлося про те, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок до Москву на парад 9 травня.