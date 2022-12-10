У МЗС Німеччини прояснили ситуацію із можливістю розмістити в Україні системи ППО Patriot

Протиракетні засоби, які могли б захистити українське небо, є частиною системи колективної оборони НАТО.

Німеччина не володіє власними системами протиповітряної оборони (ППО) Patriot і тому не може самостійно відправити їх Україні. Вони є складовою частиною колективної оборони НАТО і можуть бути розташовані лише на території країн-членів Альянсу.

Про це державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер повідомив в інтерв’ю “Голосу Америки”.

За його словами, це головний мотив відмови уряду країни постачати це озброєння Україні.

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"Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО. Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо туди групу військових, щоб вивчити локації для розміщення системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - розповів Лінднер.

Німецький міністр також наголосив, що його країна буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно - гуманітарною допомогою, у відбудові, а також зброєю.

Серед військової допомоги, яку Німеччина вже надала Україні, - ракети для систем ППО IRIS-T SLM, 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з боєприпасами, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (спільний проект з Нідерландами).

Окрім того, німецький уряд вважає, що Україна під час цієї війни має право завдавати ударів по військових цілях за межами країни.

Водночас Німеччина не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до закінчення війни з Росією.

"Питання вступу України до НАТО потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Не йдеться про те, що Росія, наприклад, може накласти вето. Країни мають незалежне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися. І це незалежне право альянсу вирішувати, приймати певні країни чи ні", - пояснив він позицію Німеччини.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot. Ці установки будуть розгорнуті в Польщі.

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