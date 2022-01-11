У МЗС повідомили, чому частина українців відмовилася від евакуації з Казахстану

У МЗС повідомили, чому частина українців відмовилася від евакуації з Казахстану

У Казахстані постраждалих серед українців немає.

Частина українців, які під час протестів в Казахстані зверталися за допомогою до МЗС, змінили думку і вирішили не покидати країну, пояснюючи це стабілізацією ситуації.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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За його словами, серед постраждалих або затриманих під час заворушень в Казахстані українців немає.

"Близько 150 громадян звернулися до українського посольства про допомогу в поверненні на Батьківщину. Водночас, у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану", - сказав Ніколенко.

Він додав, що наразі відновлено міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном, готовий повернутися до роботи і аеропорт Астани. Також відновлюється транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами.

Завдяки цьому на 13 і 16 січня із Нур-Султана заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися українці. У МЗС радять завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султана.

"Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва. Дипломати також домовилися із авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси із Алмати на нові рейси із Нур-Султана", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані президент країни відправив у відставку уряд, новим очільником якого 11 січня став 49-річний Аліхан Смаїлов.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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