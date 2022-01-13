У МЗС РФ не виключають появи російських військових баз на Кубі та в Венесуелі

У МЗС РФ не виключають появи російських військових баз на Кубі та в Венесуелі

Росія допускає відповідні заходи із залученням військово-морського флоту.

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков не заперечив можливості розгортання російської військової інфраструктури на Кубі або в Венесуелі, якщо США “не припинятимуть тиск”.

Таке висловлювання російського дипломата цитує у четвер, 12 січня, російське агентство ТАСС.

Відповідаючи на запитання щодо можливого розгортання баз російського військово-морського флоту у країнах, які сусідять із США та підтримують з Росією добрі стосунки, заступник очільника МЗС РФ зауважив: "Я не хочу нічого підтверджувати, і нічого виключати теж не буду".

За його словами, все залежить "від дій американських колег".

“Президент Росії багаторазово висловлювався, зокрема й на цю тему, щодо можливих заходів, наприклад, по лінії російського військово-морського флоту, якщо справа піде у напрямі подальшого посилення військового тиску на нас із боку США”, - зазначив Сергій Рябков.

Водночас заступник міністра закордонних справ наголосив, що “дипломати мають домовитися".

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав невдалою серію переговорів із США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

Читайте також: