У МЗС РФ влаштували істерику через дії Фінляндії: до чого тут Україна

У РФ обурились через арешт російської нерухомості.

Міністерство закордонних справ РФ викликало посла фінського Мар’ю Ліівалу через те, що у Фінляндії була арештована російська нерухомість.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

Російське відомство вимагає від фінського дипломата "термінового перегляду нелегітимного рішення" про арешт російської нерухомості, в іншому випадку "російська сторона вдасться до відповідних заходів".

Крім того, у МЗС РФ обурені тим, що МЗС Фінляндії проігнорували дипломатичні ноти зі сторони росіян.

Зазначимо, що у Фінляндії за позовом НАК Нафтогаз України були арештовані активи, які належать РФ. Зокрема був арештований пляж, який працівники посольства РФ використовували як зону відпочинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія назавжди закрила два КПП на кордоні з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Великій Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ.

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