У МЗС Росії бідкаються: Лавров не може потрапити до Женеви

У МЗС Росії бідкаються: Лавров не може потрапити до Женеви

Росіяни відчувають перші незручності через закрите небо Євросоюзу.

Після того, як Євросоюз ухвалив рішення про закриття повітряного простору для літаків із Росії, у російської урядової делегації, яку очолює міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, виникли труднощі із прибуттям на конференцію Ради з прав людини ООН у Женеві.

Про це заявила офіційна речниця російського МЗС Марія Захарова в ефірі каналу Росія-1, передає агентство “Анадолу”.

За її словами, російська делегація повинна прибути до швейцарського міста у вівторок, 1 березня. Але оскільки країни Європи, які розташовані довкола нейтральної Швейцарії, закрили небо для прольоту російських літаків, зробити це буде непросто.

"Починаються розмови про те, що ми повинні нібито оформляти якісь документи, які зараз вигадають країни Євросоюзу для тих бортів, які потрапили під санкції. Якась нісенітниця", - обурювалася речниця російського МЗС.

Дійсно, візит Лаврова може відбутися безперешкодно хіба із застосуванням “батуту Рогозіна” — голові “Роскосмосу” потрібно запустити Лаврова і його делегацію в стратосферу із приземленням у Женеві.

Закрите небо над Євросоюзом створило також проблеми для повернення російських туристів, які в цей час перебувають в європейських країнах — зокрема, в Угорщині, Болгарії, Австрії, Словенії, Великій Британії та на португальській Мадейрі. Для їх повернення додому шукають обхідні шляхи через треті країни — Туреччину, Єгипет та ОАЕ.

Нагадаємо, раніше Швеція та Фінляндія закрили свій повітряний простір для літака, яким очільник російської Державної думи В’ячеслав Володін повертався із Нікарагуа та Куби до Москви.

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