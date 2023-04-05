МЗС Росії вимагає звільнити Павла "Мерседеса": назвали "мучеником за православну віру"

Скандального митрополита Павла в МЗС РФ назвали "образом мученика за православну віру".

Росія вимагає негайного звільнення митрополита УПЦ Московського патріархату Павла, який перебуває під домашнім арештом.

Про це заявив спецпредставник МЗС країни-агресорки з питань співробітництва у сфері забезпечення права на свободу віросповідання Геннадій Аскальдович.

У РФ назвали законно обрану українську владу "режимом Зеленського", який нібито "наполегливо прагне завдати вирішальної поразки православній вірі в Україні".

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Традиційно, нападок від Росії зазнали і Сполучені Штати, які "за весь час гонінь православних в Україні вони жодного разу не виступили з критикою".

Скандального митрополита Павла в МЗС РФ назвали "образом мученика за православну віру".

"Вимагаємо негайного звільнення митрополита Павла та надання йому відповідної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополиту Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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