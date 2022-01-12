У МЗС Росії заявили про намір стримувати розширення НАТО і натякнули на ризик застосування ядерної зброї

У МЗС Росії заявили про намір стримувати розширення НАТО і натякнули на ризик застосування ядерної зброї

У Москві пообіцяли застосувати політику контрстримування щодо Альянсу.

У середу, 12 січня, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що розширення НАТО негативно впливає на європейську безпеку, а позиція США знижує “стелю застосування ядерної зброї”.

Як повідомляють російські ЗМІ, таку заяву представник російського зовнішньополітичного відомства зробив на прес-конференції за підсумками засідання Ради Росія – НАТО.

За словами російського урядовця, розмова РФ і НАТО вийшла відвертою, прямою, насиченою, але виявила багато розбіжностей. У російського переговорника, зокрема, склалося враження, що “у практичній діяльності Альянс не збирається враховувати інтереси інших”.

Заступник очільника російського МЗС наголосив, що спроби НАТО побудувати безпеку без участі Росії будуть контрпродуктивними, Москва цього не дозволить. За його словами, процес розширення НАТО негативно впливає на європейську безпеку, створює неприйнятні ризики для Росії, тому Москва протистоятиме їм.

Він також заявив, що США “концептуально та технічно знижують стелю застосування ядерної зброї”, що викликає занепокоєння у Росії.

Заступник міністра пригрозив, що у разі якщо НАТО перейде до політики стримування Росії, Москва перейде до контрстримування.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну.

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